Karavezirler’e 45 gün ceza

Disiplin Kurulu, Cihangir Stadı’nda, Cihangir – Doğan Türk Birliği maçında, daha önceden almış olduğu cezası tamamlanmadan saha içerisine girerek hakem odasına giden Cihangir başkanı Aytaç Karavezirler’in, 45 gün hak mahrumiyeti cezası almasını kararlaştırdı.

Bu arada Disiplin Kurulu, Mağusa Türk Gücü’nün, Yenicami futbolcusu John Ebuka Okoye ile ilgili olarak yaptığı şikayet sonrasında Ebuka’ya 1 maç ceza verdi. Cezasını bugün çekecek olan Ebuka, Mağusa Türk Gücü’nün, Yenicami ile oynayacağı kupa maçında sahada olacak.