Karaşahin süre istedi

Yeni Boğaziçi'nin genel kurulu dün ikinci kez gerçekleştirilirken, genel kuruldan yine erteleme çıktı. Başkan adayı olarak ismi geçen Mehmet Karaşahin, dün yapılan genel kurulda düşünmek için süre istediği için genel kurul, 15 Temmuz pazar gününe ertelendi. Mehmet Karaşahin'in üçüncü genel kurulda aday olup başkan seçilme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.
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