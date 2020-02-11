Karaşahin: Şampiyonluk yepyeni bir başlangıçtır

Yeni Boğaziçi başkanı Mehmet Karaşahin, şampiyon olmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, şampiyon olmanın bir son değil, yepyeni bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı

Futbol liglerinin ilk şampiyonu olan BTM Birinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Yeni Boğaziçi’nin başarılı başkanı Mehmet Karaşahin, şampiyon olmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Karaşahin’in değerlendirmeleri şöyle:

“Başta en büyük transferimiz Eralp hoca olmak üzere saygıdeğer Şemsi ve Abdullah hocalarımızın önderliğinde, elini taşın altına koymaktan çekinmeyen yönetim kurulumuz ve disiplinli, özverili, çalışkan en önemlisi de saygı çerçevesinden ayrılmayan kaliteli oyuncu grubumuzun özverileriyle misafir olarak kalmayı hedeflediğimiz BTM 1. Ligden şampiyon olarak bir üst lige terfi etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Bizi en kötü günümüzde bile yalnız bırakmayan yağmur, çamur, soğuk demeden tribünlerimizi dolduran Yeniboğaziçi taraftarına ve sevdalılarına minnettarız.

Şampiyon olmak bir son değil, yepyeni bir başlangıçtır. Daha yapacak çok işimiz var.Güçlü takımlar her maçı kazananlar değil, düştüklerinde hep birlikte kalkmasını bilenlerdir. Şampiyonluk tüm camiamıza ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu hepimizin başarısıdır.