“Karakterli futbolcularla yola devam edeceğiz”

Gençlik Gücü Spor Kulübü Başkanı Suma Zafer, genç takımdan üç futbolcunun A takımda denendiğini açıklarken süresiz kadro dışı bırakılan futbolcuların keyiflerini bozmadığını, karakterli futbolcularla yola devam edeceklerini söyledi

Süper Lig takımlarından Gençlik Gücü’nün genç Kulüp Başkanı Suma Zafer Choudhry, yurt dışından dönüşünde ayağının tozu ile konuştu ve “Gençlik Gücü’nde keyifler yerinde” dedi.

Ahmet Can Tokmak ile anlaşarak yollarını ayırdıklarını; Çağatay Gürler, Gökhan Özer ve Hascan Kızmaz’ın yönetim kutulu tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı belirten Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Choudhry, “Bu durum beni biraz şaşırttı. Ancak yönetim kurulu arkadaşlarıma güveniyor ve aldıkları kararları destekliyorum. Demek ki bu futbolcular Gençlik Gücü bünyesine uygun değillerdi. Bünyemize uymayan futbolcular da bizlerin keyfini bozamaz” şeklinde konuştu.

Antrenörlüğünü Hakan Altın’ın yaptığı Gençlik Gücü genç takımında başarılı futbolcular olduğuna işaret eden Başkan Suma Zafer Chouhry, “Öncelikle ben Çin’de iken rakip Cihangir’i yenme başarısı gösteren genç takım futbolcularımı ve hocamız Hakan Altın’ı kutlarım. Dün 3 genç futbolcumuz A takımda denendi. Umarım bu fırsattan yararlanırlar. Bu durum onlar için büyük fırsat” dedi.

“Gençlik Gücü öncelikle bir spor kulübüdür” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Choudhry, “Bizlerin amacı özelde Gençlik Gücü’ne, genelde ülke sporuna hizmet etmektir. Galip gelmek de mağlup olmak da; şampiyon olmak da küme düşmek de var. Bu yolda yönetim, teknik kadro ve karakterli futbolcular birlikte yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

2018 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini de dileyen Suma Zafer Choudhry, Centilmence mücadele eden tüm kulüplere başarılar diledi.