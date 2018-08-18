Karadeniz'de Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın perdesi Trabzon'da açıldı. Trabzonspor yeni sezonda seyircisi önünde çıktığı ilk maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı.

Trabzonspor'un golleri 7. dakikada Olcay Şahan, 14. (penaltı) ve 27. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. Demir Grup Sivasspor'un karşılaşmadaki tek golünü 45+4. dakikada Douglas kaydetti.

Karşılaşmanın 83. dakikasında Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. VAR da pozisyonun ofsayt olduğunu orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya iletti.

Bordo Mavili takım ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Sivasspor ise geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.