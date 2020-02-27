Karadeniz 61den, Türkiye Süper Lig’den transfer

Karadeniz 61, Türkiyeli oyuncu kontenjanını kullanırken, Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da forma giymiş olan Uğurcan Gülay’ı transfer etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Karadeniz 61de şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler için de girişimler yapıyor.

Vural Köseoğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Karadeniz 61, Türkiyeli oyuncu kontenjanını da Uğurcan Gülay ile kullandı. Uğurcan yeni takımına Pazartesi imzayı atacak.

BalusMenejerlik aracılığıyla Türkiye Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da forma giymiş olan Uğurcan Gülay, Payasspor’da da forma giydi. Santrafor olan ancak stoperde de oynayabilen Uğurcan Gülay, Karadeniz 61’in, Sadrazamköy ile oynadığı ve 5-1 kazandığı hazırlık maçında takımının 5 golünü de atan futbolcu oldu

Karadeniz 61, İkinci Grupta Boğaziçi, Civisil, Ardahan ve Ötüken ile mücadele edecek. Karadeniz 61ilk haftayı bay geçecek.