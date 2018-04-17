banner107
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
46 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
107 0
57 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
68 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
64 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
290 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
81 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
48 0
banner82
banner147

Karadeniz 61, Köseoğlu'na emanet

banner27

Karadeniz 61 takımı, Vural Köseoğlu'na emanet edildi

Karadeniz 61, Köseoğlu'na emanet
banner137

Talat NURTUNÇ

BTM İkinci Lig Birinci Grup ekiplerinden Karadeniz 61'de takım Yeni Boğaziçi Futbol Akademisi'nde başarılı işlere imza atan Vural Köseoğlu'na emanet edildi.

Vural Köseoğlu yönetiminde iddialı bir kadro kuran bordo mavililer, Yeni Boğaziçi'nin eski yıldızları İbrahim Gandi, Türker Abdullahoğlu ve Seyfi Demir ile takımın alt yapısından çıkmış yıldız futbolcu Ogün Dursun ile kadrosunu güçlendirdi.

Karadeniz 61, İskele Trabzonspor, Bahçeli, Yarköy ve Boğaziçi ile aynı grupta mücadele edecek. 21-22 Nisan'da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Karadeniz 61'in ilk hafta rakibi Boğaziçi olacak.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.