Karadeniz 61, Köseoğlu'na emanet

Karadeniz 61 takımı, Vural Köseoğlu'na emanet edildi

Talat NURTUNÇ

BTM İkinci Lig Birinci Grup ekiplerinden Karadeniz 61'de takım Yeni Boğaziçi Futbol Akademisi'nde başarılı işlere imza atan Vural Köseoğlu'na emanet edildi.

Vural Köseoğlu yönetiminde iddialı bir kadro kuran bordo mavililer, Yeni Boğaziçi'nin eski yıldızları İbrahim Gandi, Türker Abdullahoğlu ve Seyfi Demir ile takımın alt yapısından çıkmış yıldız futbolcu Ogün Dursun ile kadrosunu güçlendirdi.

Karadeniz 61, İskele Trabzonspor, Bahçeli, Yarköy ve Boğaziçi ile aynı grupta mücadele edecek. 21-22 Nisan'da oynanacak olan maçlarla başlayacak olan ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Karadeniz 61'in ilk hafta rakibi Boğaziçi olacak.