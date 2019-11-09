Karadağ'da kazanan yok

Lefke ile Türk Ocağı maçında kazanan çıkmazken, özellikle Aziz ile net pozisyonları değerlendiremeyen Lefke, galibiyeti kaçıran taraf oldu. Lefke'nin böylelikle 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi

YER:Lefke 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Serhan Şimşek Mustafa Torun Cem Öksüzoğulları

LEFKE: Mehmet Aykut, Yakup, Mustafa Armstrong, Jerry, Okorie, Issac, Y.Şipal, Aziz Y.Çetin(Tuncay dk. 71)

T.OCAĞI: Cenk, A.Özbahar, İlker İnceler, Bilal, İsmet, İnsa(İbrahim dk. 78) İlker Tek, Osei, Remzi(Mehmet dk.90), Oha, A.Avcısoy(Cevdet dk.46)

GOLLER: Dk. 55 Issac(Lefke), Dk. 41 Remzi(T.Ocağı)

K-PET Süper Ligin 9. haftasında son haftaların flaş takımı Lefke, lider Türk Ocağı'nı konuk ederken, maç karşılıklı atılan birer golle 1-1 sona erdi.

6. dakikada Lefke’den Armstrong’un ortasında Aziz defansın arkasında topla buluşmasına rağmen boş pozisyonda topu kalecinin kucağına attı.

15. dakikadaki ani gelişen T.Ocağı atağında İnsa rakip ceza alanında kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen araya giren Mustafa topu kornere attı. Kornerden gelen topu İlker İnceler altı pas içerisinden dışarı attı.

39. dakikada gelişen Lefke atağında Issac defansın uzaklaştıramadığı topu önünde buldu. Ancak çok yavaş vurunca top da kalecide kaldı.

41. dakikada T.Ocağı öne geçti. Gelişen atakta Lefke ceza alanına atılan topta defans ve kaleci anlaşamadı, araya giren Remzi topu filelere göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada Lefke aradığı golü buldu. Orta alandan rakip ceza alanına gönderilen topta kaleci Cenk ile birlikte defans oyuncuları birlikte çıktılar. Birbirlerine bıraktıkları topu kaleci cenk kısa tokatlayınca topu önünde bulan Issac boş kaleye topu göndererek skoru 1-1 yaptı.

68. dakikadaki Lefke atağında Jerry’nin pasında Issac’ın vuruşunda kaleci Cenk topu tokatladı. Defans topu uzaklaştırdı.

76. dakikada gelişen Lefke atağında Y.Şipal çok sert vurdu kaleci Cenk topu sektirdi, İlker topu auta attı.

78. Lefke’den bu kez Jerry ceza alanı dışından sert vurdu Cenk bir kez daha topu tokatlayarak rakibine gol şansı tanımadı.

79. dakikada sol taraftan Y.Şipal’ın ortasında Aziz kale ağzından topu dışarı attı ve takımı adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

89. dakikadaki Lefke atağında Aziz ceza alanına gelen topa kafa ile vurdu ancak kaleci Cenk çizgi üzerinde topa sahip oldu.

Maç da bu skorla sona erdi ve Lefke puanını 12’ye, T.Ocağı da 21’e çıkardı.