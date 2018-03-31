Kaptanın hediyesi galibiyet

Hamitköy, lider Esentepe deplasmanında farklı kazanırken, Hamitköy futbolcuları attıkları her golden sonra, kaptan Ender Meta’ya sarılarak, kaptana doğum günü hediyesini verdiler. Tolga, Onur, Ender ve Friday galibiyette ön plana çıkan futbolcular oldular

STAD: Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Hakan Gök, Şakir Azizoğlu

ESENTEPE: Kemal Molla, Muhammed Ali(Dk.61 Mustafa), Onur Özbingöl, Şahin, Hasan Sungur, İsmail Uçar(Dk.75 Sinan), İsmail Aslan, Başak, Burak(Dk.61 Hüseyin Ermiş), Yakup, Mahmut İzoğlu

HAMİTKÖY: Tolga, Salih(Dk.87 Hakan), Ragıp, Onur Top, Ender Meta, Deniz Enyong, Tufan(Dk.87 Hasan Akkuyu), Hüseyin Çıdamlı, Toykan, Özgür Ongun, Mahmut Yumuşak(Dk.82 Mehmet Göreli)

GOLLER: Dk.38 Toykan, Dk.63 ve Dk.77 Özgür (P),Dk.85 Mehmet Göreli ( Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig 25. hafta mücadelesinde Hamitköy konuk olduğu lider Esentepe deplasmanında 4-0 kazanarak haftayı galibiyet ile tamamladı. Hamitköy’e galibiyeti getiren goller 38. dakikada Toykan, 63. ve 77. dakikada penaltıdan Özgür Ongun ve 85. dakikada Mehmet Göreli’den ayağıdan gedi.

Maçın ilk bölümünde Esentepe daha atak görünmesine rağmen, oyunda dengeyi kuran Hamitköy, forvetleri ile etkili olmaya başladı. Hamitköy savunması ise hatasız oynadığı maçta rakibe çok az pozisyon verdi.

Dk 32 Esentepe’nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, İsmail’in ortasına Başak’ın kafa vuruşunu kaleci Tolga mükemmel çıkardı.

Dk 35 Esentepe savunmasının hatasında araya giren Toykan’ın güzel vuruşunda top yan direkten döndü.

Dk 38 Hamitköy atağında Ender’in pasında savunmanın arasına giren Toykan’ın güzel vuruşunda top filelere gitti. 0-1

Dk 44 Mahmut, Şahin’den topu kurtardığı anda Şahin’in tekmesine maruz kaldı. Penaltı bekleyen Hamitköylüler, hakem Ali Özer’in, Esentepe leyhine faul vermesine tepki gösterdiler.

İkinci devre Hamitköy oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Dk 64 Tufan’ın pasında topla buluşan Özgür’ün şutunda top ağlara gitti. 0-2

Dk 76 Araya atılan topla buluşan Özgür, kaleci Kemal’ı çalımlayacağı anda Kemal’ın darbesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi Penaltı vuruşunu yapan Özgür, farkı 3’e çıkardı. 0-3

Dk 85 Ragıp’ın pasında topla buluşan Mehmet Göreli, sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Şutunda skoru belirleyen golü kaydetti. 0-4

Hamitköy futbolcuları attıkları her golden sonra, maçtan 1 gün önce doğum gününü kutlayan kaptan Ender Meta’ya sarılarak, kaptana doğum günü hediyesini verdiler.