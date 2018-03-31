banner107
Cihangir canı için kazandı
Cihangir canı için kazandı
15 0
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
Derinya Kapısı'nda eylem yapıldı
27 0
Maunacılar zafere kürek çekti
Maunacılar zafere kürek çekti
106 0
40 0
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
15 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
19 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
220 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
44 0
banner82
banner147

Kaptanın hediyesi galibiyet

banner27

Hamitköy, lider Esentepe deplasmanında farklı kazanırken, Hamitköy futbolcuları attıkları her golden sonra, kaptan Ender Meta’ya sarılarak, kaptana doğum günü hediyesini verdiler. Tolga, Onur, Ender ve Friday galibiyette ön plana çıkan futbolcular oldular

Kaptanın hediyesi galibiyet
banner137

STAD: Erdal Barut Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Hakan Gök, Şakir Azizoğlu

ESENTEPE: Kemal Molla, Muhammed Ali(Dk.61 Mustafa), Onur Özbingöl, Şahin, Hasan Sungur, İsmail Uçar(Dk.75 Sinan), İsmail Aslan, Başak, Burak(Dk.61 Hüseyin Ermiş), Yakup, Mahmut İzoğlu

HAMİTKÖY: Tolga, Salih(Dk.87 Hakan), Ragıp, Onur Top, Ender Meta, Deniz Enyong, Tufan(Dk.87 Hasan Akkuyu), Hüseyin Çıdamlı, Toykan, Özgür Ongun, Mahmut Yumuşak(Dk.82 Mehmet Göreli)

GOLLER: Dk.38 Toykan, Dk.63 ve Dk.77 Özgür (P),Dk.85 Mehmet Göreli ( Hamitköy)

K-Pet Birinci Lig 25. hafta mücadelesinde Hamitköy konuk olduğu lider Esentepe deplasmanında 4-0 kazanarak haftayı galibiyet ile tamamladı. Hamitköy’e galibiyeti getiren goller 38. dakikada Toykan, 63. ve 77. dakikada penaltıdan Özgür Ongun ve 85. dakikada Mehmet Göreli’den ayağıdan gedi.

Maçın ilk bölümünde Esentepe daha atak görünmesine rağmen, oyunda dengeyi kuran Hamitköy, forvetleri ile etkili olmaya başladı. Hamitköy savunması ise hatasız oynadığı maçta rakibe çok az pozisyon verdi.

Dk 32 Esentepe’nin sağdan kullandığı serbest vuruşta, İsmail’in ortasına Başak’ın kafa vuruşunu kaleci Tolga mükemmel çıkardı.

Dk 35 Esentepe savunmasının hatasında araya giren Toykan’ın güzel vuruşunda top yan direkten döndü.

Dk 38 Hamitköy atağında Ender’in pasında savunmanın arasına giren Toykan’ın güzel vuruşunda top filelere gitti. 0-1

Dk 44 Mahmut, Şahin’den topu kurtardığı anda Şahin’in tekmesine maruz kaldı. Penaltı bekleyen Hamitköylüler, hakem Ali Özer’in, Esentepe leyhine faul vermesine tepki gösterdiler.

İkinci devre Hamitköy oyun üstünlüğünü ele geçirdi.

Dk 64 Tufan’ın pasında topla buluşan Özgür’ün şutunda top ağlara gitti. 0-2

Dk 76 Araya atılan topla buluşan Özgür, kaleci Kemal’ı çalımlayacağı anda Kemal’ın darbesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Özer penaltı noktasını gösterdi Penaltı vuruşunu yapan Özgür, farkı 3’e çıkardı. 0-3

Dk 85 Ragıp’ın pasında topla buluşan Mehmet Göreli, sağ çaprazdan ceza alanına girdi. Şutunda skoru belirleyen golü kaydetti. 0-4

Hamitköy futbolcuları attıkları her golden sonra, maçtan 1 gün önce doğum gününü kutlayan kaptan Ender Meta’ya sarılarak, kaptana doğum günü hediyesini verdiler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.