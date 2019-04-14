Kaptan gemisini kurtardı

Birinci Lig’de kalma mücadelesi veren Yeni Boğaziçi ile Değirmenlik arasındaki zorlu mücadele Yeni Boğaziçi kaptanı Adem’in attığı golle 1-0 tamamlandı. Maçta kaleci Ersoy, Değirmenlik’in penaltısını kurtararak galibiyette önemli rol oynadı

Stad: Yeni Boğaziçi M. Ergün Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Burak Mandıralı, Ferhat Tuna

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Burçin, Zübeyir, Talat, Çağrı, Ataberk (Mehmet Çağakan), Burçin, Adem(Yunus), Hasan Büke(Hasan Aktaş), Ali Emir, Cesur.

Değirmenlik: Onurhan, Celal, Yusuf, Fehim, Engin (Ahmet), Burak, Eser(Kayhan), Onur (Hasan), Halit, Mustafa, Murat.

Gol: Dk. 16 Adem (Y. Boğaziçi)

K-Pet 1. Lig’in 26. Hafta mücadelesinde ligin alt sıralarında yer alan Yeni Boğaziçi konuk ettiği ligin dibine demir atan Değirmenlik ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak derin bir nefes aldı.

Dk. 10. Değirmenlik atağında orta alanda topla buluşan Eser önünü boşaltarak Yeni Boğaziçi ceza sahası önünde şutunu attı, kaleci Ersoy topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dk. 16. Yeni Boğaziçi atağında sağ kanattan Değirmenlik ceza sahasına girerek sert vurdu. Kaleci Onurhan topu köşeden çıkardı. Dönen topla buluşan Hasan Büke’nin ortasında altı pas üzerinde Adem topa ayak koyarak ağlara gönderdi. 1-0.

Dk. 31 Yeni Boğaziçi atağında sağ kanatta topla buluşan Zübeyir çapraz pozisyonda sert vurdu, ancak top üstten az farkla auta gitti.

Dk. 45 Değirmenlik atağında topla hızla Yeni Boğaziçi ceza sahasına giren Onur, Çağrı’nın müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltı atışını kullanan Fehim’in şutunda köşeye giden topu Ersoy uzanarak tokatlayarak gole izin vermedi.

Dk. 49 Değirmenlik atağında Y.Boğaziçi ceza alanında topla buluşan Murat’ın plase vuruşunda top adeta direği yalayarak auta gitti.

Dk. 64 Değirmenlik atağında sağdan ceza sahasına giren Murat’ın şutunda kaleci Ersoy topu köşeden çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda Değirmenlik’in çabası gol getirmedi ve maç Y. Boğaziçi’nin 1-0 üstünlüğünde tamamlandı.