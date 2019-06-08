Kaptan Aziz, Avusturalya’nın başında

Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, Avusturalya Milli Takımının Kore ile oynadığı maçta sahaya, Avusturalya kaptanı olarak çıktı

Soydan SAKALLI

Kıbrıslı Türk futbolcu Aziz Behiç, Avusturalya Milli Takımının Kore ile yaptığı dostluk maçında Avusturalya kaptanı olarak sahaya çıktı.

Yıllardır Avustralya Milli Takımında forma giyen başarılı sol kanat futbolcusu Aziz Behiç, Kore'de Cuma akşamı oynanan Kore - Avustralya maçında kaptan olarak sahaya çıktı. Maçı Kore 76. dakikada Eui Jo Hwang’ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bursaspor ve PSV Eindhoven'de oynamış olan 28 yaşındaki Mağusa kökenli Kıbrıslı Türk futbolcu, yeni sezon öncesinde Başakşehir'e transfer olmuştu. Aziz Behiç, 2018 Dünya Kupasında da Avustralya forması giymişti.