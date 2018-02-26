Kaplanlar pençesiz kaldı

Merit Alsancak Yeşilova, Yenicami maçı öncesinde dört önemli oyuncusunu ve teknik direktör Akyulaf’ı, kart cezalarından dolayı kaybetti

Mehmet KARAKUŞ

K-PET Süper Lig’in 20. haftasında Yalova ile 1-1 berabere kalan Merit Alsancak Yeşilova, bu maçta 2 puanın yanı sıra, zorlu Yenicami maçı öncesinde dört önemli oyuncusunu ve teknik direktör Erdinç Akyulaf’ı, kart cezalarından dolayı kaybetti.

Alsancak Yeşilova’nın 3 futbolcusu Okan Kibar, Seyi Adeleke ve Mustafa Salk, Ali Özer’den gördükleri sarı kartlarla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştüler. Genç futbolcusu Hacı Ziya ise kırmızı kart cezalısı olduğu için, 21. hafta maçında forma giyemeyecek.