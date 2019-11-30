banner255
banner69
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
22 0
Binatlı'ya lider dayanmıyor
Binatlı'ya lider dayanmıyor
22 0
 
Ferrari Roma görücüye çıktı
Ferrari Roma görücüye çıktı
10 0
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
36 0
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
67 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
45 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
66 0
banner82

Kafeste liderlik var

banner27

Cihangir, “Kafes” olarak isimlendirilen Cihangir Stadında Düzkaya’yı 7-2 mağlup ederek 12. hafta sonunda liderliğe yükseldi. İlk devrenin son 5 dakikasında 4 golün atıldığı maçta Cihangir’in golleri, Musa 2, Ndue 2, Mishali 2 ve Eric’ten geldi

Kafeste liderlik var

Yer: Cihangir Stadı
Hakemler: Evren Karademir , Halil Erdem Canaloğlu , Fatih Bardakçıoğlu
Cihangir:  Tuğcan ,Nurettin (Dk.70 Gökhan ) Çağlar ,Erol ,Ali ,(Dk.75 Zihni),Mikail ,Musa ,Hüseyin (Dk.54 Behiç ), Ndue ,Eric ,Mishali
Düzkaya:  Ali ,Yunus ,Binya ,Tchami,Mustafa ,Kone (Dk.56 Emre ) Ahmet Can, Serkan (Dk.62 Hasan),Salih Hüseyin Türcan (Dk.52 Erhan )
Goller: Dk.11 ve 42 Musa, Dk.14 Eric Agyei, Dk.45 ve 51 Ndue, Dk.75 ve 78 Mishali (Cihangir) Dk.40 Kone, Dk.45 Hüseyin Türcan (Düzkaya)


K-Pet Süper Ligin 12. haftasında haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü'nün berabere kalması sonrasında Düzkaya’yı farklı yenen Cihangir liderliğe yükseldi. Düzkaya ise Kone ve Hüseyin Türcan ile goller bulmasına rağmen Mustafa Borataş yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Düzkaya aldığı mağlubiyetle ligin düşme hattında kalmaya devam etti.

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Cihangir elde ettiği 7-2’lik galibiyetle haftayı 3 puanla kapatırken, galibiyeti getiren golleri Musa (2), Eric, Ndue (2) ve Mishali (2) kaydetti. Düzkaya’nın golleri Kone ve Hüseyin Türcan’dan geldi.

Özellikle hücum futbolu açısından oldukça etkili olan Cihangir puanını 27 yaparken, zirveye yükseldi. Düzkaya ise 8 puanla dipte kaldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.