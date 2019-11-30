Kafeste liderlik var

Cihangir, “Kafes” olarak isimlendirilen Cihangir Stadında Düzkaya’yı 7-2 mağlup ederek 12. hafta sonunda liderliğe yükseldi. İlk devrenin son 5 dakikasında 4 golün atıldığı maçta Cihangir’in golleri, Musa 2, Ndue 2, Mishali 2 ve Eric’ten geldi

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: Evren Karademir , Halil Erdem Canaloğlu , Fatih Bardakçıoğlu

Cihangir: Tuğcan ,Nurettin (Dk.70 Gökhan ) Çağlar ,Erol ,Ali ,(Dk.75 Zihni),Mikail ,Musa ,Hüseyin (Dk.54 Behiç ), Ndue ,Eric ,Mishali

Düzkaya: Ali ,Yunus ,Binya ,Tchami,Mustafa ,Kone (Dk.56 Emre ) Ahmet Can, Serkan (Dk.62 Hasan),Salih Hüseyin Türcan (Dk.52 Erhan )

Goller: Dk.11 ve 42 Musa, Dk.14 Eric Agyei, Dk.45 ve 51 Ndue, Dk.75 ve 78 Mishali (Cihangir) Dk.40 Kone, Dk.45 Hüseyin Türcan (Düzkaya)



K-Pet Süper Ligin 12. haftasında haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü'nün berabere kalması sonrasında Düzkaya’yı farklı yenen Cihangir liderliğe yükseldi. Düzkaya ise Kone ve Hüseyin Türcan ile goller bulmasına rağmen Mustafa Borataş yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Düzkaya aldığı mağlubiyetle ligin düşme hattında kalmaya devam etti.

Cihangir Stadı’nda oynanan karşılaşmada Cihangir elde ettiği 7-2’lik galibiyetle haftayı 3 puanla kapatırken, galibiyeti getiren golleri Musa (2), Eric, Ndue (2) ve Mishali (2) kaydetti. Düzkaya’nın golleri Kone ve Hüseyin Türcan’dan geldi.

Özellikle hücum futbolu açısından oldukça etkili olan Cihangir puanını 27 yaparken, zirveye yükseldi. Düzkaya ise 8 puanla dipte kaldı.