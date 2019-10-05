Kafeste Cihangir farkı

Cihangir, Kafes olarak isimlendirilen stadında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Yeşilova’yı farklı mağlup ederek 9 puana ulaşırken, Eric’in golü ayakta alkışlandı

Stad: Cihangir Stadı Hakemler: Mehmet Sezener, Necmi Bulut, Fatih Bardakçıoğlu Cihangir: Mehmedemin,Nurettin , Zihni ,Behiç ,Musa (Gökhan) Mishali,Ndue (Ali) Eric ,Erol ,Mikail ,Çağlar ( Hüseyin) Yeşilova: İrfan,Emin ,(M. Erduran) Mustafa ,Memduh , (Yasin) Mbah,Salih ,Esosa ,İlyas ,Fidelis Iria (Burak),Vakkas ,Billy Goller: Dk.24 Eric Agyei, Dk.50 Musa Şanlıer, Dk.62 Zihni Temelci, Dk.86 Mishali (Cihangir) – Dk.55 Esosa (M. A. Yeşilova) K-Pet Süper Ligin dördüncü haftasında Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir Stadında karşı karşıya geldiler. Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdikleri karşılaşmayı Cihangir 4-1’lik skorla kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Cihangir’in maçtaki galibiyet gollerini Eric, Musa, Zihni ve Mishali attı. Merit Alsancak Yeşilova’nın tek golünü Esosa kaydetti. Maçı kaybeden istemediği sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Merit Alsancak Yeşilova, 4 puanda kaldı