Kafeste Cihangir farkı

Stad: Cihangir Stadı
Hakemler: Mehmet Sezener, Necmi Bulut, Fatih Bardakçıoğlu
Cihangir: Mehmedemin,Nurettin , Zihni ,Behiç ,Musa (Gökhan) Mishali,Ndue (Ali) Eric ,Erol ,Mikail ,Çağlar ( Hüseyin)
Yeşilova: İrfan,Emin ,(M. Erduran) Mustafa ,Memduh , (Yasin) Mbah,Salih ,Esosa ,İlyas ,Fidelis Iria (Burak),Vakkas ,Billy
Goller: Dk.24 Eric Agyei, Dk.50 Musa Şanlıer, Dk.62 Zihni Temelci, Dk.86 Mishali (Cihangir) – Dk.55 Esosa (M. A. Yeşilova)
K-Pet Süper Ligin dördüncü haftasında Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir Stadında karşı karşıya geldiler.
Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdikleri karşılaşmayı Cihangir 4-1’lik skorla kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Cihangir’in maçtaki galibiyet gollerini Eric, Musa, Zihni ve Mishali attı. Merit Alsancak Yeşilova’nın tek golünü Esosa kaydetti.
Maçı kaybeden istemediği sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Merit Alsancak Yeşilova, 4 puanda kaldı