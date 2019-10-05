 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Azmin zaferi
Azmin zaferi
19 0
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
Toyota Land Cruiser 10 milyonu aştı
13 0
 
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
Güzelyurt Spor Salonuna Dr. Küçük adı veriliyor
28 0
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
Lefkoşa trafiği çıldırtıyor
91 0
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
Çetin Sadeli, DP başkan adayı
92 0
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
Hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak
47 0
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
Bana başsağlığı dilemeyin, adaleti sağlayın
220 0
banner82

Kafeste Cihangir farkı

banner27

Cihangir, Kafes olarak isimlendirilen stadında konuk ettiği ligin iddialı ekiplerinden Yeşilova’yı farklı mağlup ederek 9 puana ulaşırken, Eric’in golü ayakta alkışlandı

Kafeste Cihangir farkı
banner267

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Necmi Bulut, Fatih Bardakçıoğlu

Cihangir: Mehmedemin,Nurettin , Zihni ,Behiç ,Musa (Gökhan) Mishali,Ndue (Ali) Eric ,Erol ,Mikail ,Çağlar ( Hüseyin)

Yeşilova: İrfan,Emin ,(M. Erduran) Mustafa ,Memduh , (Yasin) Mbah,Salih ,Esosa ,İlyas ,Fidelis Iria (Burak),Vakkas ,Billy

Goller: Dk.24 Eric Agyei, Dk.50 Musa Şanlıer, Dk.62 Zihni Temelci, Dk.86 Mishali (Cihangir) – Dk.55 Esosa (M. A. Yeşilova)

K-Pet Süper Ligin dördüncü haftasında Cihangir ile Merit Alsancak Yeşilova, Cihangir Stadında karşı karşıya geldiler.

Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim gösterdikleri karşılaşmayı Cihangir 4-1’lik skorla kazanarak ligdeki üçüncü galibiyetini alarak 9 puana yükseldi. Cihangir’in maçtaki galibiyet gollerini Eric, Musa, Zihni ve Mishali attı. Merit Alsancak Yeşilova’nın tek golünü Esosa kaydetti.

Maçı kaybeden istemediği sonuçlara bir yenisini daha ekleyen Merit Alsancak Yeşilova, 4 puanda kaldı

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.