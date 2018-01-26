Kadınlar Futbol Ligi’nin başlama tarihi belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kadınlar Futbol Ligi 17-18 Mart'ta başlayacağını açıkladı.
Lige başvuruda bulunacak olan takımların, müracaatlarını 16 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar KTFF Genel Sekreterliği'ne yapmaları gerektiği de yapılan açıklamada hatırlatıldı.
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