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Kadınlar Futbol Ligi’nin başlama tarihi belirlendi

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Kadınlar Futbol Ligi’nin başlama tarihi belirlendi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Kadınlar Futbol Ligi 17-18 Mart'ta başlayacağını açıkladı.
Lige başvuruda bulunacak olan takımların, müracaatlarını 16 Şubat Cuma günü saat 17.00'a kadar KTFF Genel Sekreterliği'ne yapmaları gerektiği de yapılan açıklamada hatırlatıldı.
 

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