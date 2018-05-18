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Kader günü

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K-PET Süper Lig play out maçlarının ikinci hafta maçları bugün oynanacak. Grubun son sırasında yer alan Yalova’nın, mağlup olması halinde küme düşeceği maçlar öncesinde Mağusa Türk Gücü ligde kalmayı garantilemişti

Kader günü
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K-PET Süper Lig play out maçlarının ikinci hafta maçları bugün oynanacak. Grubun son sırasında yer alan Yalova’nın, mağlup olması halinde küme düşeceği maçlar öncesinde Mağusa Türk Gücü ligde kalmayı garantilemişti. Yalova’nın, Mağusa Türk Gücü’nü mağlup etmesi halinde K-PET Süper Lig’den düşecek üçüncü takım, son maçlarda belli olacak.

Puan tablosu şöyle

  1. Mağusa Türk Gücü, 22 puan
  2. Gençler Birliği, 20 puan
  3. Gençlik Gücü, 18 puan
  4. Yalova, 14 puan

Bugün saat 17:00’de oynanacak olan ikinci maçların programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Atatürk Stadı: Yalova – Mağusa Türk Gücü (Mehmet Sezener)

Cihangir Stadı: Gençler Birliği – Gençlik Gücü (Fehim Dayı)

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