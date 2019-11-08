K-PET Süper ve 1. Ligde 9. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı

K-Pet Süer Lig
Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, 1-2
9 Kasım Cumartesi, saat 14:30
Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli Stadı, Evren Karademir
Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek
Gençlik Gücü – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
10 Kasım Pazar, saat 14:30
Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Turgay Misk
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Ali Özer
Binatlı – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran
11 Kasım Pazartesi, saat 19:00
Yenicami – Cihangir Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
K-PET Birinci Lig
9 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Mesarya – GHE Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yalova – Gençler Birliği, Tahsin Mertekçi Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Mormenekşe – Çanakkale Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu
Karşıyaka – Görneç Ergin Şahdur Stadı Hüseyin Özkan
10 Kasım Pazar, Saat 14:30
Dörtyol – Bostancı Bağcıl, Dörtyol Stadı Ömer Doğru
Maraş – Lapta, Halil Kartal Stadı Hakan Ünal
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük