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K-PET Süper ve 1. Ligde 9. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı

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K-PET Süper ve 1. Ligde 9. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı
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K-Pet Süer Lig

Doğan Türk Birliği – Mağusa Türk Gücü, 1-2

9 Kasım Cumartesi, saat 14:30

Gönyeli – Baf Ülkü Yurdu, Gönyeli Stadı, Evren Karademir

Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Serkan Şimşek

Gençlik Gücü – Göçmenköy, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

10 Kasım Pazar, saat 14:30

Hamitköy – Çetinkaya, Esat Erdoğmuş Stadı, Turgay Misk

Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Ali Özer

Binatlı – Düzkaya, Üner Berkalp Stadı, Kerem Eran

11 Kasım Pazartesi, saat 19:00

Yenicami – Cihangir Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

K-PET Birinci Lig

9 Kasım Cumartesi, Saat 14:30

Mesarya – GHE Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yalova – Gençler Birliği, Tahsin Mertekçi Stadı, Hakan Muhtaroğlu

Mormenekşe – Çanakkale Cemal Balses Stadı, Tufan Çerçioğlu

Karşıyaka – Görneç Ergin Şahdur Stadı Hüseyin Özkan

10 Kasım Pazar, Saat 14:30

Dörtyol – Bostancı Bağcıl, Dörtyol Stadı Ömer Doğru

Maraş – Lapta, Halil Kartal Stadı Hakan Ünal
Ozanköy – Yonpaş Dumlupınar, Mustafa Özkayım Stadı, Osman Küçük

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