K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle

K-PET Süper Ligde
Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği: 2-1
22 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00
Göçmenköy – YAK, Atatürk Stadı, Turga Misk
Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener
Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer
MTG – KK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00
Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran
TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:
22 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00
Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Özkan
Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Durmaz
23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00
Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal