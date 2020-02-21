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K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle

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K-PET Süper ve 1. Ligde 20. Haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle

K-PET Süper Ligde 

Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği: 2-1

22 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00

Göçmenköy – YAK, Atatürk Stadı, Turga Misk

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener

Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer

MTG – KK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00

Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran

TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:

22 ŞUBAT CUMARTESİ, SAAT 14:00

Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Özkan

Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Durmaz

23 ŞUBAT PAZAR, SAAT 14:00

Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal

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