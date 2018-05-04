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K-Pet Liglerinde son hafta maçlarının programı

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K-Pet Liglerinde son hafta maçlarının programı
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K-Pet Süper Lig

GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği:3-3

5 Mayıs Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Yenicami (Osman Özpaşa)

Saat 16.30 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Saat 16.30 Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-K. Kaymaklı (Evren Karademir)

Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Ozanköy (Mustafa Öztugay)

Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Cihangir(Hakan Muhtaroğlu)

Saat 16.30 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yalova (Fehim Dayı)

Saat 16.30 İskele Cumhuriyet Stadı: GençlerBirliği-Binatlı(Hüseyin Özkan)

 6 Mayıs Pazar:

K-Pet Birinci Lig

Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Gönyeli (Ali Özer)

Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Esentepe (Serkan Durmaz)

Saat 16.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Lapta(Turgay Misk)

Saat 16.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Mormenekşe (Osman Küçük)

Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy(Serhan Şimşek)

Saat 16.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Dumlupınar (Mehmet Malek)

Saat 16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik-Çanakkale (Mehmet Sezener)

Saat 16.30 Maraş Stadı: Maraş-Görneç (Serdar Bilgimer)

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