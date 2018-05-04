K-Pet Liglerinde son hafta maçlarının programı

K-Pet Süper Lig
GAÜ Çetinkaya-Doğan Türk Birliği:3-3
5 Mayıs Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Yenicami (Osman Özpaşa)
Saat 16.30 Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)
Saat 16.30 Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-K. Kaymaklı (Evren Karademir)
Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Ozanköy (Mustafa Öztugay)
Saat 16.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Cihangir(Hakan Muhtaroğlu)
Saat 16.30 Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü-Yalova (Fehim Dayı)
Saat 16.30 İskele Cumhuriyet Stadı: GençlerBirliği-Binatlı(Hüseyin Özkan)
6 Mayıs Pazar:
K-Pet Birinci Lig
Saat 16.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Gönyeli (Ali Özer)
Saat 16.30 Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Esentepe (Serkan Durmaz)
Saat 16.30 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Lapta(Turgay Misk)
Saat 16.30 Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Mormenekşe (Osman Küçük)
Saat 16.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Göçmenköy(Serhan Şimşek)
Saat 16.30 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Dumlupınar (Mehmet Malek)
Saat 16.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı:Değirmenlik-Çanakkale (Mehmet Sezener)
Saat 16.30 Maraş Stadı: Maraş-Görneç (Serdar Bilgimer)