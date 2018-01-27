K-Pet Ligler'inde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
K-Pet Süper Lig
Cihangir-Türk Ocağı: 2-1
Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 0-4
Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 0-2
U21 Süper Lig
Yenicami--M.Türk Gücü: 1-0
Cihangir-Türk Ocağı: 2-2
Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 1-1
Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 4-3
K-Pet Birinci Lig
Akova-Esentepe: 1-3
Göçmenköy-Girne Halk Evi: 1-1
Çanakkale-Bostancı Bağcıl: 1-1
Lapta-Kaya Mehmetçik: 2-2
Mormenekşe-Doğancı: 2-1
28 Ocak Pazar:
K-Pet Süper Lig
Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)
Saat 14.30 Yeni Boğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi-Lefke (Mehmet Sezener)
Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Yalova-Gençler Birliği (Mehmet Malek)
K-Pet Birinci Lig
Saat 14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Hamitköy (Serkan Durmaz)
Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Değirmenlik (Hasan Eriş)
Saat 14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Maraş (Hakan Muhtaroğlu)
29 Ocak Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)