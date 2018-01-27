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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
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Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
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K-Pet Ligler'inde alınan sonuçlar ve günün programı

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K-Pet Ligler'inde alınan sonuçlar ve günün programı
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K-Pet Ligler'inde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

K-Pet Süper Lig

Cihangir-Türk Ocağı: 2-1

Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 0-4

Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 0-2

U21 Süper Lig

Yenicami--M.Türk Gücü: 1-0

Cihangir-Türk Ocağı: 2-2

Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 1-1

Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 4-3

K-Pet Birinci Lig

Akova-Esentepe: 1-3

Göçmenköy-Girne Halk Evi: 1-1

Çanakkale-Bostancı Bağcıl: 1-1

Lapta-Kaya Mehmetçik: 2-2

Mormenekşe-Doğancı: 2-1

28 Ocak Pazar:

K-Pet Süper Lig

Saat 14.30 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı (Ali Özer)

Saat 14.30 Yeni Boğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeni Boğaziçi-Lefke (Mehmet Sezener)

Saat 14.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Yalova-Gençler Birliği (Mehmet Malek)

K-Pet Birinci Lig

Saat 14.30 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Hamitköy (Serkan Durmaz)

Saat 14.30 Gönyeli Stadı: Gönyeli-Değirmenlik (Hasan Eriş)

Saat 14.30 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Maraş (Hakan Muhtaroğlu)

29 Ocak Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)

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