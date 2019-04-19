K-Pet futbol liglerinde haftanın programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, alınan sonuçlar ve haftanın programı ile K-Pet Birinci Lig’de 27. hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle:
K-PET SÜPER LİG
Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3
DTB -Cihangir: 1-1
20 Nisan Cumartesi (15:30)
Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü –Fehim Dayı
Erdal Barut Stadı: Esentepe –Türk Ocağı –Mehmet Sezener
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü –Çetinkaya –Hakan Muhtaroğlu
İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – Binatlı –Ali Özer
Nihat Bağcıer Stadı: Girne Halk Evi – Merit A. Yeşilova –İsfendiyar Açıksöz
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gönyeli – Lefke –Evren Karademir
K-PET BİRİNCİ LİG:
20 Nisan Cumartesi (15:30)
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi -Hakan Ünal
21 Nisan Pazar (15:30)
Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Düzkaya – Hüseyin Özkan
Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay
Maraş Stadı: Maraş– Mormenekşe –Kerem Eran
100. Yıl Stadı: Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre
M. Özkayım Stadı: Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu
Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek