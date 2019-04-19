K-Pet futbol liglerinde haftanın programı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig, alınan sonuçlar ve haftanın programı ile K-Pet Birinci Lig’de 27. hafta programı ve maçları yönetecek hakemleri şöyle:

K-PET SÜPER LİG

Yenicami –Küçük Kaymaklı: 5-3

DTB -Cihangir: 1-1

20 Nisan Cumartesi (15:30)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Mağusa Türk Gücü –Fehim Dayı

Erdal Barut Stadı: Esentepe –Türk Ocağı –Mehmet Sezener

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü –Çetinkaya –Hakan Muhtaroğlu

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği – Binatlı –Ali Özer

Nihat Bağcıer Stadı: Girne Halk Evi – Merit A. Yeşilova –İsfendiyar Açıksöz

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gönyeli – Lefke –Evren Karademir

K-PET BİRİNCİ LİG:

20 Nisan Cumartesi (15:30)

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Yonpaş Dumlupınar – Y.Boğaziçi -Hakan Ünal

21 Nisan Pazar (15:30)

Ergin C. Şahdur Stadı: Karşıyaka – Düzkaya – Hüseyin Özkan

Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Bostancı Bağcıl –Mustafa Öztugay

Maraş Stadı: Maraş– Mormenekşe –Kerem Eran

100. Yıl Stadı: Mesarya –Göçmenköy –Emre Öztaşlı

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Çanakkale –Zekai Töre

M. Özkayım Stadı: Ozanköy– Akova Vuda- Utku Hamamcıoğlu

Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy – Doğancı-Serhan Şimşek