K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 0-0
Binatlı – Gönyeli: 0-2
Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 2-2
Cihangir – Baf Ü. Yurdu: 5-0
Yenicami – Hamitköy: 3-1
Düzkaya – K.Kaymaklı: 0-4
Lefke – Doğan T. Birliği:1-4
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener
K-PET 1. LİG
Yalova – Dörtyol: 3-0
Görneç – B. Bağcıl: 3-1
Karşıyaka – Maraş: 1-2
Ozanköy – Mesarya: 0-3
Çanakkale – Girne Halk Evi: 2-2
Yonpaş Dumlupınar – Lapta: 2-0
23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):
Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek