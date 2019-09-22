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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları

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K-Pet Futbol Liglerinde günün sonuçları
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Göçmenköy – Mağusa T. Gücü: 0-0

Binatlı – Gönyeli: 0-2

Gençlik Gücü – Merit A. Yeşilova: 2-2

Cihangir – Baf Ü. Yurdu: 5-0

Yenicami – Hamitköy: 3-1

Düzkaya – K.Kaymaklı: 0-4

Lefke – Doğan T. Birliği:1-4

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Türk Ocağı – Çetinkaya:Mehmet Sezener

K-PET 1. LİG

Yalova – Dörtyol: 3-0

Görneç – B. Bağcıl: 3-1

Karşıyaka – Maraş: 1-2

Ozanköy – Mesarya: 0-3

Çanakkale – Girne Halk Evi: 2-2

Yonpaş Dumlupınar – Lapta: 2-0

23 EYLÜL PAZARTESİ(SAAT 19:00):

Gençler Birliği – Esentepe : Serkan Şimşek

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