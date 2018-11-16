K-Pet Futbol Ligleri’nde 9. haftada alınan sonuç ve haftanın programı şöyle:

K-PET SÜPER LİG
Binatlı - Türk Ocağı:0-3
BUGÜN
Yenicami – Baf Ü. Yurdu, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Esentepe – K.Kaymaklı, Erdal Barut Stadı, Ali Özer
Girne H. Evi – Mağusa T. Gücü, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran
Gençlik Gücü – Cihangir, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Mustafa Öztugay
18 Kasım Pazar(Saat 14:00)
Gönyeli – Çetinkaya, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Doğan T. Birliği – Lefke, Mete Adanır Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Gençler Birliği – M. A. Yeşilova, Cumhuriyet Stadı, HakanMuhtaroğlu
K-PET 1. LİG
BUGÜN
Ozanköy – Doğancı, Mustafa Özkayım Stadı, Serkan Durmaz
Yalova – Mesarya, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan
Mormenekşe – Bostancı Bağcıl, Cemal Balses Stadı, Hakan Ünal
Maraş – Düzkaya, Maraş Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Göçmenköy, Cemal Şahdur Stadı, Serkan Şimşek
18 Kasım Pazar
Hamitköy – Yeni Boğaziçi, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı
Değirmenlik – Çanakkale, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı
Yonpaş Dumlupınar – Akova, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mehmet Sezener