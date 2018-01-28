K-Pet Futbol Ligleri 16. hafta maç sonuçları

K-Pet Süper Lig
Yenicami-Mağusa Türk Gücü: 2-1
Cihangir-Türk Ocağı: 2-1
Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 0-4
Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 0-2
Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı: 2-1
Yeni Boğaziçi-Lefke: 0-2
Yalova-Gençler Birliği: 2-1
U21 Süper Lig
Yenicami--M.Türk Gücü: 1-0
Cihangir-Türk Ocağı: 2-2
Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 1-1
Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 4-3
Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı: 0-3
Yeni Boğaziçi-Lefke: 1-0
Yalova-Gençler Birliği: 4-0
Binatlı-Baf Ülkü Yurdu: 3-2
K-Pet Birinci Lig
Akova-Esentepe: 1-3
Göçmenköy-Girne Halk Evi: 1-1
Çanakkale-Bostancı Bağcıl: 1-1
Lapta-Kaya Mehmetçik: 2-2
Mormenekşe-Doğancı: 2-1
Görneç-Hamitköy: 0-5
Gönyeli-Değirmenlik: 1-0
Dumlupınar-Maraş: 1-1
29 Ocak Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)