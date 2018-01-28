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Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
Yenicamili minikler, A Takımı ile çalıştı
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Hamitköy salonda çalıştı
Hamitköy salonda çalıştı
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K-Pet Futbol Ligleri 16. hafta maç sonuçları

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K-Pet Futbol Ligleri 16. hafta maç sonuçları
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K-Pet Süper Lig

Yenicami-Mağusa Türk Gücü: 2-1

Cihangir-Türk Ocağı: 2-1

Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 0-4

Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 0-2

Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı: 2-1

Yeni Boğaziçi-Lefke: 0-2

Yalova-Gençler Birliği: 2-1

U21 Süper Lig

Yenicami--M.Türk Gücü: 1-0

Cihangir-Türk Ocağı: 2-2

Ozanköy-GAÜ Çetinkaya: 1-1

Doğan Türk Birliği-Merit A. Yeşilova: 4-3

Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı: 0-3

Yeni Boğaziçi-Lefke: 1-0

Yalova-Gençler Birliği: 4-0

Binatlı-Baf Ülkü Yurdu: 3-2

K-Pet Birinci Lig

Akova-Esentepe: 1-3

Göçmenköy-Girne Halk Evi: 1-1

Çanakkale-Bostancı Bağcıl: 1-1

Lapta-Kaya Mehmetçik: 2-2

Mormenekşe-Doğancı: 2-1

Görneç-Hamitköy: 0-5

Gönyeli-Değirmenlik: 1-0

Dumlupınar-Maraş: 1-1

29 Ocak Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Binatlı-Baf Ülkü Yurdu (Utku Hamamcıoğlu)

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