James, Halk Evi'nde

K-PET Süper Lige Gönyeli mağlubiyeti ile başlayan Girne Halk Evi kadrosunu takviye etti. Kalecisi Athos'un, Güney Kıbrıs'ta Sotiras takımına transfer olmasından sonra 1 yabancı futbolcu alma hakkı kazanan Girne Halk Evi, tercihini Türk Ocağı'nın eski futbolcusu James'den yana kullandı.

Orta saha futbolcusu James, lisansı boşa düştüğü için Girne Halk Evi tarafından bedelsiz transfer edilirken, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda attığı imza ile resmen Girne Halk Evi futbolcusu oldu. İmza töreninde başkan Bülent Erciyas da yer aldı.