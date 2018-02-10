İzmir'de 6 gol var, kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'de Demba Ba'nın Göztepe formasıyla ilk gol sevincini yaşadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip son bölümüne 3-2 üstün girdiği müsabakada Osmanlıspor'la 3-3 berabere kaldı

Bornova Stadı'ndaki müsabakada Demba Ba ve Yoan Gouffran'ın golleriyle 2-0 üstünlük kuran Göztepe, Özer Hurmacı ve Sokol Cikalleshi'nin gollerine engel olamadı. Andre Castro'nun golüyle bir kez daha üstünlük kuran Göztepe karşısında Osmanlıspor, Cikalleshi'nin penaltıdan bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 5 maçtır kazanamayan Göztepe, 21. haftada puanını 33'e çıkardı. Bu sezon deplasmanda galibiyeti olmayan ve dış sahada ikinci beraberliğini alan Osmanlıspor, haftayı 19 puanda tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 4. sarı kartlarını gören ve cezalı duruma düşen kaleci Beto ile Andre Castro gelecek haftaki Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Osmanlıspor'da ise Ceyhun Gülselam ile Avdija Vrsajevic cezaları nedeniyle gelecek haftaki Demir Grup Sivasspor maçında oynayamayacak.