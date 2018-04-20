“ İyi bir iş başardık”

Cihangir U21 Takımı’nın genç teknik adamı Hüseyin Kızmazoğlu, “Cihangir U21 Takımı olarak çok uzun ve yoğun bir çalışma temposu sonrasında şampiyon olarak çok iyi bir iş başardık” dedi

U21 Lig Süper Lig şampiyonu Cihangir U21 Takımı’nın genç teknik adamı Hüseyin Kızmazoğlu, şampiyonlukla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Kızmazoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Cihangir U21 Takımı olarak çok uzun ve yoğun bir çalışma temposu sonrasında şampiyon olarak çok iyi bir iş başardık.

Cihangir olarak biz çok büyük bir camiayız. Elde ettiğimiz başarıları da hak ettiğimizi düşünüyorum. Özelde Cihangir genelde de ülke futbolu için iyi işler yapmaya da devam etmek istiyoruz.

A Takımımız ile birlikte bir aileyiz. A Takımımızın da final maçını kazanıp, kupayı köyümüze getireceğine olan inancımız tamdır. Bizim şampiyonluğumuz camiamıza hayırlı olsun. Darısı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda, A Takımımızın başına.”

KUPASINI BUGÜN ALIYOR

U21 Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Binatlı'yı 6-0'lık skorla mağlup ederek, ligin bitimine 3hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Cihangir, kupasını bugün alıyor.

Cihangir, mücadele sonrasında düzenlenecek kupa törenle 2017-2018 sezonu şampiyonluk kupasını KTFF yöneticilerinin elinden alacak.