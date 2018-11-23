İstikrar abidesi Ersoy Saydağ

1998 yılından bu yana 20 yıldır Yeni Boğaziçi kalesini koruyan Ersoy Saydağ, istikrarın adı olurken, başarısını disiplinli çalışmasına ve özel antrenmanlar yapmasına bağlıyor

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nin başarılı kalecisi Ersoy Saydağ, adeta istikrarın adı oldu.

1998 yılından bu yana 20 yıldır Yeni Boğaziçi kalesini koruyan Ersoy Saydağ, başarısıyla ayakta alkışlanırken, Yeni Boğaziçi kalesinde Süper Lig ve Birinci Lig’de özveriyle görev yapıyor. Yeni Boğaziçi’nden sadece 2 kez, yarım devre ayrılan Ersoy, 21. sezonuna girdiği takımına katkı koymaya devam ediyor.

39 yaşındaki Ersoy Saydağ, başarısını disiplinli çalışmasına ve özel antrenmanlar yapmasına bağlarken, Yeni Boğaziçi kalesini genç isimlere emanet etmeye hazır olduğunu söylerken, gençlere de kendisi gibi özveriyle çalışmayı öneriyor.