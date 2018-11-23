banner107
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
74 0
Garga liderliğe kondu
Garga liderliğe kondu
98 0
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
Büyükkonuk Hayvanat Bahçesi’nde hayvanlar telef oluyor
24 0
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
Cumhurbaşkanlığı Kupası, Koopspor'un
40 0
Klasiklerde sezon tamamlandı
Klasiklerde sezon tamamlandı
17 0
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
“Okul bahçe duvarında çamaşır mı kurutulur?”
237 0
İskele'nin yeni başkanı Berkel
İskele'nin yeni başkanı Berkel
66 0
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
Avrupa'da transfer söylentileri bitmek bilmiyor
63 0
banner82

İstikrar abidesi Ersoy Saydağ

banner27

1998 yılından bu yana 20 yıldır Yeni Boğaziçi kalesini koruyan Ersoy Saydağ, istikrarın adı olurken, başarısını disiplinli çalışmasına ve özel antrenmanlar yapmasına bağlıyor

banner210
İstikrar abidesi Ersoy Saydağ
banner215

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi’nin başarılı kalecisi Ersoy Saydağ, adeta istikrarın adı oldu.

1998 yılından bu yana 20 yıldır Yeni Boğaziçi kalesini koruyan Ersoy Saydağ, başarısıyla ayakta alkışlanırken, Yeni Boğaziçi kalesinde Süper Lig ve Birinci Lig’de özveriyle görev yapıyor. Yeni Boğaziçi’nden sadece 2 kez, yarım devre ayrılan Ersoy, 21. sezonuna girdiği takımına katkı koymaya devam ediyor.

39 yaşındaki Ersoy Saydağ, başarısını disiplinli çalışmasına ve özel antrenmanlar yapmasına bağlarken, Yeni Boğaziçi kalesini genç isimlere emanet etmeye hazır olduğunu söylerken, gençlere de kendisi gibi özveriyle çalışmayı öneriyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.