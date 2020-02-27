İskele’ye Sertan müjdesi

Gençler Birliği sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçirirken, Sertan Kurukafa’nın iyileşmesi kırmızı siyahlılara sevindirici haber oldu

K-PET Birinci Ligde play out hattındayer alan ve K-PET Süper Lige yükselmeyi hedefleyen Gençler Birliği sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçirirken, kırmızı siyahlılara bu kez sevindirici haber geldi.

Yaşadığı sakatlığı atlatan, askerlik görevini bitiren Sertan Kurukafa, yeniden takıma katılırken, takımla antrenmanlara başladı. Golcü futbolcu Sertan Kurukafa, şans bulması halinde geriye kalan haftalarda takımına katkı koyacak. Gençler Birliği, K-PET Birinci Ligin 21. haftasında lider Mesarya ile Paşaköy 100. Yıl Stadında çok önemli bir maça çıkacak.