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İskele’de yükseliş devri kapandı

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İskele’de yükseliş devri kapandı
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Maddi imkansızlıklar içerisindeki Larnaka Gençler Birliği kulübünü şampiyonluk yarışı içerisine sokan teknik direktör Hasan Topaloğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gençler Birliği’nin yıldız futbolcuları Mehmet Erol ve Malik’in MTG’ye transfer olması beklenirken, Şenol için MTG’nin yanı sıra Başkent ekipleri de devreye girdi. Teknik direktörlük için ise Bülent Aytaç isminin gündemde olduğu öğrenildi.

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