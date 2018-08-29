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İskele’de sular duruldu

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Gençler Birliği’nde yaşanan sıkıntılar, gerçekleştirilen 4 saatlik toplantı sonrasında aşılırken, Halil Türen ve Barış Dağ’dan sonra Can Özsoy, Uvanç Recaioğlu ve Emeka da kadroya dahil edilmek isteniyor

İskele’de sular duruldu
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig hazırlıklarını teknik direktör Bülent Aytaç yönetiminde sürdüren Gençler Birliği’nde yaşanan sıkıntılar, İlker Züğürt başkanlığındaki yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği 4 saatlik toplantı sonrasında aşıldı.

Yönetimin ve camianın ileri gelenlerinin de teknik heyete verdiği güvence sonrasında çalışmalarına hırsla devam eden Gençler Birliği’nde transfer çalışmaları da sürüyor. Halil Türen ve Barış Dağ’a Cuma günü imza attırmayı hedefleyen kırmızı siyahlılar, Mormenekşe’den Can Özsoy ve Çanakkale’den Uvanç Recaioğlu’nu transfer etmek istiyor. Gençler Birliği üçüncü yabancı futbolcu hakkını ise kendi futbolcusu Emeka’dan yana kullanmayı hedefliyor. Kaleci transferi de gerçekleştirmek isteyen Gençler Birliği’nde, takımdan ayrılma kararı alan kaleci Ali ve Salih Kaplan konusunda ise Gençler Birliği yönetimi, teknik heyet ile birlikte bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

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