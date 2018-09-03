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İskele'de işler yoluna girdi

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İskele'de işler yoluna girdi
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençler Birliği'nde geçtiğimiz hafta yaşanan olumsuz gelişmeler geride kalırken, takıma huzur geldi. Yönetim kurulu tarafından kadro dışı bırakılan kaleci Ali Aydemir ile Sinan Öğüt, teknik direktör Bülent Aytaç ve yardımcılarının araya girmesiyle yeniden takıma döndüler. Her 2 futbolcu da takımın Malpas kampında hırslı bir şekilde çalışıyorlar.

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