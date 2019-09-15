 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
1 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
3 0
 
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
DAÜ 40. Yılını görkemli konserle kutladı
6 0
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
Yeşilırmak, Verigo Festivali’yle renklendi
13 0
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
Polis, Lefkoşa ve İskele’de göz açtırmadı
7 0
Baf'tan beşi bir yerde
Baf'tan beşi bir yerde
53 0
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
Land Rover Defender’in yeni jenerasyonu heyecanlandırdı
14 0
banner82

İskele bağ bozumu yaptı

banner27

Gençler Birliği, Bostancı Bağcıl deplasmanından 3 puanla dönerek sezona başarılı bir giriş yaptı

İskele bağ bozumu yaptı
banner267

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Gençler Birliği, Bostancı Bağcıl deplasmanından 2-0’lık skorla 3 puanla dönerek sezona başarılı bir giriş yaptı.

Doğancı Emek Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maça Bostancı Bağcıl, transferlerini gerçekleştiremediği için Zekai ve Kağan’dan yoksun çıktı.

Rakibine oranla daha etkili oynayan Gençler Birliği, Emre Özsin’in golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Gençler Birliği, ikinci devrede de Bostancı Bağcıl karşısında üstün olan taraftı. Konuk ekip, Ertan’ın penaltı golüyle de maçı deplasmanda 2-0 mağlup ederek, 3 puanı aldı.

Gençler Birliği’nde Emre Özsin, omzundan sakatlanıp maça devam edemezken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.