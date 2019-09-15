İskele bağ bozumu yaptı

Gençler Birliği, Bostancı Bağcıl deplasmanından 3 puanla dönerek sezona başarılı bir giriş yaptı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Gençler Birliği, Bostancı Bağcıl deplasmanından 2-0’lık skorla 3 puanla dönerek sezona başarılı bir giriş yaptı.

Doğancı Emek Stadında oynanan ve Hakan Muhtaroğlu’nun yönettiği maça Bostancı Bağcıl, transferlerini gerçekleştiremediği için Zekai ve Kağan’dan yoksun çıktı.

Rakibine oranla daha etkili oynayan Gençler Birliği, Emre Özsin’in golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Gençler Birliği, ikinci devrede de Bostancı Bağcıl karşısında üstün olan taraftı. Konuk ekip, Ertan’ın penaltı golüyle de maçı deplasmanda 2-0 mağlup ederek, 3 puanı aldı.

Gençler Birliği’nde Emre Özsin, omzundan sakatlanıp maça devam edemezken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.