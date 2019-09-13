İmzala da gorkmaaa

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya, dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda 5 futbolcuya imzaları attırdı.

Mesarya, Göçmenköy'den Mustafa Ayker, Mustafa Kermeoğlu, Pile'den Cihat Ercan, Mormenekşe'den Mehmetali Öztemiz ve Türkiyeli futbolcu Herhat Aras'a, resmi imzaları attırdı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki imza töreninde Mesarya kulüp başkanı Vedat Kolçak ile yöneticiler Çetin Sadeli ve Ömür Devecioğlu da hazır bulundular. Çetin Sadeli, kendine özgü ifadesini transfer olan futbolcular için değiştirirken, "İmzala da gorkmaa" diyerek futbolculara imza çağrısı yaptı.