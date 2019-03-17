İmam, okudu - üfürdü, Mesarya kazandı

Mesarya ile Dumlupınar arasında oynanan ve seyir zevki yüksek olan maçta önce Mesarya öne geçti. Sonra Dumlupınar 2 farkı yakaladı. Ancak oyuna giren Ali İmam, 2 gol, 1 asistle Mesarya'nın maçı kazanmasını sağladı

K-PET Birinci Ligde rahat konuma gelmek isteyen Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar arasındaki maç gol düellosu şeklinde geçerken, 7 golün atıldığı maçı Mesarya, 4-3 kazandı.

Mesarya ile Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan ve seyir zevki yüksek olan maçta önce Mesarya öne geçti. Sonra Yonpaş Dumlupınar 2 farkı yakaladı. Ancak oyuna giren Ali İmam, 2 gol, 1 asistle Mesarya'nın maçı kazanmasını sağladı.

Paşaköy 100. Yıl Stadında, Osman Küçük, Hüseyin Özaşık ve Ferhat Tuna hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresinde Ahmet Kıyı'nın golü ile Mesarya'nın 1-0'lık üstünlüğü vardı.

İkinci devreye Yonpaş Dumlupınar fırtına gibi başlarken, 10 dakikaya 3 gol sığdırdılar. 56'da Turgut skoru dengeledi. 1-1 60'da Hicabi takımını deplasmanda öne geçirdi. 1-2 66'da ise bir kez daha sahneye Turgut çıkarken skor 1-3 oldu.

Geriya kalan bölümde 70. dakikada oyuna giren Ali İmam'ın şovu vardı. Ali İmam 73'te skoru 2-3 yaparken, 81'de Emre Özsin'e asist yaparak maça eşitliğin gelmesini sağladı. 3-3 Maçın perdesini de Ali İmam yaparken, 88'deki golle maç 4-3 sona erdi.