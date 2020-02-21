İlahlar “Oyna GG” dedi

Gençlik Gücü, Doğan Türk Birliği’ni mağlup ederek 108 günlük galibiyet hasretine son verdi. Gençlik Gücü’ne galibiyeti getiren golleri gecenin iyilerinden Erdoğ ve Kalenji attı. Doğan’ın tek golü Serhan’dan geldi .Doğan’ın 3 topu direkten döndü

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Halil Canaloğlu, Mehmet Ekşici

Gençlik Gücü: Raif, Mehmet,Erdoğ, Sezgin, Aşkın, Ümitcan (Dk.78 Tayfun), Arif, Hasan (Dk.73 Erin), Lawrance, Prince, Kalenji (Dk.88 Hacı)

DTB: Cem, Serhan, Ahmet, Çağrı, Koral, Sercan, Selim (Dk.61 Ali Akbulut), Billy, Kenan, Rasaq (Dk.85 Salih), Aydın

Goller: 15.Dk Erdoğ, 40.Dk Kalenji (Gençlik Gücü)-65.Dk Serhan (DTB)

K-Pet Süper Ligin 20.hafta açılış karşılaşmasında Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleden ev sahibi Gençlik Gücü galip gelmeyi başararak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmada mağlup olan ve şampiyonluk yarışına büyük ihtimalle havlu atan DTB iki kez Billy ile direğe takıldı.

15.Dk: Gençlik Gücü atağında kaleci Cem kalesini hatalı terk edince Kalenji pasını ceza sahası içerisinde boş durumdaki Erdoğ’a çıkardı. Erdoğ vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 1-0 DTB

40.Dk: Gençlik Gücü atağında Boateng ile Kalenji duvar paslaşması yaparak rakip ceza alanına yöneldi. Boateng’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Kalenji vuruşunda topu filelere gönderdi. Gençlik Gücü 2-0 DTB

56.Dk: DTB’nin kullandığı serbest atışta ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Serhan kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi. Dönen topu Ahmet Sönmez kafayla tamamlayarak filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

65.Dk: DTB atağında Billy’nin şutunda kaleci Raif’te dönen topu Serhan tamamlayarak filelere gönderdi. Gençlik Gücü 2-1 DTB

70.Dk: DTB atağında Kenan’ın sol çaprazdan şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

80.Dk: DTB atağında Rasaq sağdan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topu alan Billy’nin şutunda top üst direkten geri geldi.

89.Dk: DTB atağında Billy’nin sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Raif’in müdahalesine rağmen kaleye yönelen top üst direkten geri gelince maç 2-1 sona erdi.