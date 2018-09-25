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İddialılar galibiyetle başladı

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K-PET Süper Lig’de 2018 – 2019 sezonuna şampiyonluk hedefiyle başlayan Mağusa Türk Gücü ve Yenicami, sezona deplasman galibiyetleriyle başladılar. Mağusa Türk Gücü, haftanın en farklı galibiyetini alarak ilk haftanın lideri oldu

İddialılar galibiyetle başladı
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Ligin diğer 2 iddialı takımı Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasındaki maçı kazanan Türk Ocağı, sezona flaş bir galibiyetle girdi. Doğan Türk Birliği ile Alsancak Yeşilova, sezona hayal kırıklığı ile girdiler

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında Mağusa Türk Gücü'nün 2 yıldızından son kral Uğur Gök 3 golle zirveye yerleşirken, Halil Turan, Gönyeli'den John Okoli ile birlikte 2 golle ikinciliğe oturdu

Haftanın Takımı: Mağusa Türk Gücü

Mağusa Türk Gücü, sezona iddialı bir kadro ile giren Merit Alsancak Yeşilova'yı 5 golle geçerken, haftanın en farklı galibiyetini alarak ilk haftanın lideri oldu

Haftanın Futbolcusu: John Okoli, (Gönyeli)

Gönyeli'nin yıldızı John Okoli, takımı adına büyük önem taşıyan Girne Halk Evi maçında takımının en iyi ismi olurken, oynadığı futbol ve attığı 2 golle galibieytin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Hasan Topaloğlu (TOL)

Ligin 2 iddialı takımı Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği arasındaki futbolumuzun en önemli derbilerinden olan maça ve sezona Türk Ocağı'nı çok iyi hazırlayan Hasan Topaloğlu, maçı kazanan takımının sezona flaş bir galibiyetle girmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği)

Fehim Dayı futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği derbisinde pozisyonlara yakın olurken, tecrübesi ile de çok iyi bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

İrfan (TOL)

Serkan (Çetinkaya)

Ünal (YAK)

Uğur (MTG)

Haftanın On Biri

Ercan (YAK)

Yasin (MTG)

Batuhan (Çetinkaya)

Bilal (TOL)

Yusuf (MTG)

Talat (Gönyeli)

Mehmet Altın (YAK)

Ugo (Çetinkaya)

Raif (Gönyeli)

Ton (TOL)

Halil Turan (MTG)

K-Pet Süper Lig’de alınan sonuçlar şöyle:

Türk Ocağı – Doğan Türk Birliği: 2-0

Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu:

Gençler Birliği – Gençlik Gücü, 1-1

K.Kaymaklı – Cihangir, 2-2

Gönyeli – Girne Halk Evi 2-1

Esentepe – Lefke 1-1

Merit. A. Yeşilova – Mağusa Türk Gücü 0-5

Binatlı – Yenicami, 0-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

1

1

0

0

5

0

5

3

2.

TÜRK OCAĞI LİMASOL

1

1

0

0

2

0

2

3

3.

GÖNYELİ SK

1

1

0

0

2

1

1

3

4.

ÇETİNKAYA TSK

1

1

0

0

1

0

1

3

5.

YENİCAMİ AK

1

1

0

0

1

0

1

3

6.

CİHANGİR GSK

1

0

1

0

2

2

0

1

7.

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

1

0

1

0

2

2

0

1

8.

ESENTEPE KKSK

1

0

1

0

1

1

0

1

9.

GENÇLİK GÜCÜ TSK

1

0

1

0

1

1

0

1

10.

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

1

0

1

0

1

1

0

1

11.

LEFKE TSK

1

0

1

0

1

1

0

1

12.

GİRNE HALK EVİ

1

0

0

1

1

2

-1

0

13.

BAF ÜLKÜ YURDU

1

0

0

1

0

1

-1

0

14.

BİNATLI YSK

1

0

0

1

0

1

-1

0

15.

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

1

0

0

1

0

2

-2

0

16.

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

1

0

0

1

0

5

-5

0

K-PET Süper Lig'de ikinci haftanın maç programı şöyle:

28 Eylül Cuma, saat 19:00

MTG - Çetinkaya, Dr Fazıl Küçük Stadı

29 Eylül Cumartesi, saat 16:30

GHE - Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı

GG - Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı

BÜY - TOL, Üner Berkalp Stadı

30 Eylül Pazar, saat 16:30

YAK - Gönyeli, Atatürk Stadı

Cihangir - Yeşilova, Cihangir Stadı

Lefke - Küçük Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı

1 Ekim Pazartesi, saat 19:00

DTB - Binatlı, Mete Adanır Stadı

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