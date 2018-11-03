Her şey birlik

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Yer: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Bakar, Mustafa Torun

Yalova: Kıvanç, Civan (Mehmet Kum), Çağan, Mahmut, İsmail, Gökhan (Ahmet), Mehmet Kanat, Darbaz, Hakan, Mehmet Temiz (İbrahim), Selçuk

Doğancı: Emre, Ersen (Yasin), Hasip, Cavit, Semih, Hüseyin Akaçalı (Hüseyin Karava), Arif, Berk, İsmail, Cemre (Cemal), Sarp

Goller: İsmail Soydan (Yalova), İsmail Öztürk (Doğancı)

Kırmızı Kartlar: 90' Mahmut (Yalova), 38' Semih (Doğancı)

K-PET Birinci Lig’de zirve mücadelesi veren Yalova ile üst sıralardan uzaklaşmak istemeyen Doğancı arasındaki bölge derbisi Çatalköy’de oynandı.

Zaman zaman gergin geçen maçı her 2 takım da 10 kişi tamamlarken, maç 1-1 sona erdi. Yalova’nın golünü İsmail Soydan atarken, Doğancı’nın golünü İsmail Öztürk attı. Maçta Doğancı’dan Semih, 38’de kırmızı kart görürken, Yalova’dan Mahmut, 90’da kırmızı kart gördü.

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