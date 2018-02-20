Hem oynadılar; hem eğlendiler

Dumlupınar Spor Kulübü'nün düzenlediği 3. Geleneksel Bernardo Kupası, Dumlupınar, Dikmen, Değirmenlik, Tuzla, Mormenekşe ve Güvercinlik spor kulüplerinin katılımıyla DAÜ çim sahada şenlik şeklinde gerçekleştirildi

Özhan MONARGALI

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Dumlupınar, geçtiğimiz Pazar günü alt yapılara yönelik 3. Geleneksel Bernardo Kupası'nı düzenledi.

"2006, 2007, 2008 ve 2009 doğumlu çocuklardan oluşan Dumlupınar, Dikmen, Değirmenlik, Tuzla, Mormenekşe ve Güvercinlik spor kulüplerinin takımlarının katılımıyla DAÜ çim sahada gün boyu gerçekleştirildi. Oynanan maçlarda fair play ruhunun ön plana çıkarıldığı 3. Geleneksel Bernardo Kupası turnuvasına katılan tüm takımlara katılım belgesi verildi.

Turnuvaya katılan takımların turnuva sonunda çere temizliği de yaptığı dikkat çekerken, turnuva ile ilgili olarak Dumlupınar Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Çok güzel örnek bir turnuva gerçekleştirdik. Turnuvamızda en büyük alkış dostça mücadele eden, futbolun güzelliklerini ön plana çıkaran, esas amaçlarının maddiyat değil futbol sevgisi olduğunu gösteren sevgili çocuklarımıza gitti.

Spor adına çok güzel bir gündü. Geleneksel olan Bernardo kupamız, yıl içerisinde farklı takımlarla devam edecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne bize sağladığı saha imkanı nedeniyle de teşekkürü borç biliriz."



