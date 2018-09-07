Hedefleri KTSYD Kupası

Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği, yarın KTSYD Kupası’nda ilk kez karşı karşıya gelecekler. Maçı jübilesini yapacak olan Mehmet Malek yönetecek. KTSYD Kupası’nı, Doğan Türk Birliği 5 kez kazanırken, Mağusa Türk Gücü ise 1 kez müzesine götürdü

K-PET Süper Lig'in iki şampiyonluk adayı Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği, KTSYD Kupası’nda yarın ilk kez karşı karşıya gelecekler.

Son şampiyon Yenicami’nin ardından geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan ve bu sezon özlediği şampiyonluğu elde etmek isteyen Girne temsilcisi Doğan Türk Birliği ile geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan, yeni sezon öncesinde önemli transferlere imza atarak hedefini her kulvarda şampiyonluk olarak belirleyen Mağusa Türk Gücü, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası için sahaya çıkıyor.

İki takım için de lig öncesi en önemli prova olarak değerlendirilen mücadele, 9 Eylül Pazar akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi, maçla birlikte jübilesini yapacak olan Mehmet Malek yönetecek.

KTSYD Kupası’nda ilk kez karışılacak olan iki takım da daha önce kupayı müzesine götürdü. Doğan Türk Birliği kupayı 5 kez kazanırken, Mağusa Türk Gücü ise kupayı daha önce 1 kez müzesine götürmüştü. 1985 yılından beridir düzenlenen KTSYD Kupası’nı en fazla ise 6’şar kez Küçük Kaymaklı ve Baf Ülkü Yurdu kazandı.