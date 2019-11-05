Hedefleri galibiyete kanatlanmak

9. haftanın açılış maçında karşılaşacak olan Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü’nde teknik direktörler Caner Oshan ile Ali Oraloğlu maçtan galip ayrılmak istediklerini açıkladılar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin dokuzuncu hafta Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadında Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü, Cuma akşamı 9. haftanın açılış maçında karşılaşacaklar.

Son haftalarda rakiplerine puan kaptıran Doğan Türk Birliği ile son haftalarda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken Mağusa Türk Gücü arasında oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde 2 takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundular:

GALİP GELMEK İSTİYORUZ

Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan:“Son haftalarda kaybettiğimiz puanların farkındayız. MTG maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Tek sıkıntımız sakat futbolcularımızdır. Bu futbolcularımız maç gününe kadar yetişirlerse onlardan faydalanacağız.

Mağusa Türk Gücü iyi bir takım son haftalarda aldıkları farklı galibiyetleri görüyoruz. Biz de Doğan Türk Birliği olarak elimizden gelen mücadeleyi gösterip, galip gelmek istiyoruz.”

SAHADAN GALİP AYRILMAK İSTİYORUZ

Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu:“Doğan Türk Birliği deplasmanı her zaman için zordur.Rakibimizin iyi ve kaliteli bir kadrosu vardır.

Kolay maç olmayacak.Biz Mağusa Türk Gücü olarak maçta tüm gücümüzü ortaya koyup sahadan galip ayrılmak istiyoruz.

Doğan Türk Birliği maçı hazırlıklarında tam kadro ile çalışıyoruz. Stada gelecek seyircilere güzel bir futbol izlettirmek ve galip gelmek istiyoruz.”