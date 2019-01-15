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"Hedef Süper Lige yükselmek"

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Hamitköy'ün kulüp başkanı Evren Mannaş, ikinci devre öncesinde açıklamalarda bulunurken, Hamitköy yönetim kurulu olarak hedeflerini Süper Lige yükselmek olarak belirlediklerini açıkladı

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"Hedef Süper Lige yükselmek"
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K-PET Birinci Lig'de ilk devrede çoğunluğu alt yapısından yetiştirdiği futbolcularla başarılı bir grafik çizen ve devreyi lider Göçmenköy'ün 1 puan gerisinde, 30 puanla üçüncü sırada tamamlayan Hamitköy'ün kulüp başkanı Evren Mannaş, ikinci devre öncesinde açıklamalarda bulundu.

Evren Mannaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hamitköy yönetim kurulu olarak devre arası ile birlikte yaptığımız değerlendirme toplantısında hedefimizi Süper Lige yükselmek olarak belirledik.

Bu hedef için teknik heyetimize ve futbolcularımıza olan güvenimiz tamdır. Çıktığımız yol Süper Lig yoludur. Bu yolun sonunda hedefe ulaşmak için de teknik heyetimiz takviye isterse takviye de yapacağız. Türkiye'de profesyonel olarak futbol oynamış olan bir stoperi de bugün ülkeye getireceğiz. Zaten ligin en iyi hücum oyuncularından olan Muhammet ile Toykan da kadromuzda yer alıyorlar. İyi futbolculardan oluşan takımımız, taraftarlarımızın da desteğiyle hedefe ulaşacaktır.

Hamitköy, şampiyonluk yolunda ilerlerken Kıbrıs Kupası'nda da gidebileceği kadar gidecektir. İlk turda geçtiğimiz sezonun Kıbrıs Kupası sahibi Cihangir ile eşleşmiş olsak da bizim hedefimiz, rakibimizi mağlup ederek kupada turu geçmek olacaktır."

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