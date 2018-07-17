“Hedef sıkıntı yaşamadan sezonu tamamlamak”

Küçük Kaymaklı’nın yeni teknik direktörü Serhat Ertürk, hedeflerinin sıkıntı yaşamadan sezonu iyi bir yerde tamamlamak olduğunu açıkladı

Küçük Kaymaklı’nın yeni teknik direktörü Serhat Ertürk, yeni sezonla ilgili hedefleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Bugün saat 18:00’de Atatürk Stadı’nda yeni sezona yönelik ilk antrenmanını gerçekleştirecek olan Küçük Kaymaklı’nın hedefleri ile ilgili olarak Serhat Ertürk, şunları söyledi:

Küçük Kaymaklı olarak, alt yapımızdan yetişen gençlerin yer aldığı dinamik bir kadroyla yola çıkacağız. Yabancı futbolcu tercihlerimizi iyi yaparak, koşan, mücadele eden bir takım kimliği oluşturmak isteyeceğiz.

Hedefimiz sıkıntı yaşamadan sezonu iyi bir yerde tamamlamak olacaktır. Bunun için de çok çalışacağız. Hedefimizi de gerçekleştireceğimize inanıyorum.”