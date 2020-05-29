Hamitköy’de hedef form yakalamak

Hamitköy, form grafiği düşen futbolcularını sezona ara verilen dönemdeki form grafiğini yükseltmek için haftada 6 antrenman yaparken, antrenmanlar ağır bir tempoda gerçekleştiriliyor

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun antrenman izni vermesinden sonra başladığı antrenmanlarını sürdürüyor.

Genellikle Esat Erdoğmuş Stadında çalışan kırmızı siyahlılarda, teknik adam Ahmet Sakallı ve yardımcısı Ragıp Kanatlı, tempoyu yükseltmeye başladılar. Kros çalışmalarını tamamlayan kırmızı siyahlılar, tam kadro olarak çalışırlarken, çabukluk ve kuvvet antrenmanlarına ağırlık vermeye başladılar.Teknik adam Ahmet Sakallı, form grafiği düşen futbolcularını sezona ara verilen dönemdeki forma grafiğine yükseltmek için haftada 6 antrenman yapıyor.

Hamitköy maçların başlama tarihine kadar 4 de hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçlarına2 Haziran’da BTM İkinci Lig ekibi Haspolat ile başlayacak olan Hamitköy, 6 Haziran’da Girne Halk Evi, 9 Haziran’da Bostancı Bağcıl ve 13 Haziran’da ise Yenicamiile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.