Hamitköy lider aşkına kazandı

Hamitköy taraftarının da desteğiyle zorlu Akova deplasmanından 3 puan çıkararak, ligin yeni lideri oldu. Akova ise evindeki ikinci mağlubiyetini alarak sıralamada geriledi

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Halil Erdem, Canaloğlu, Osman Özpaşa

Akova: Çağatay Gürler, Umut Göktaş (Dk.85 Ceyhun Özalkın), Abdullah Atma (Dk.71: Hasan Ankaralı), Hasan Yaşınses, Cemil Awwad, Aziz Duyuran, İrfan Boşnak, Eray Vudalı, İsmet Pehlivan, Osman Çobanoğlu, Derviş Özeralp (Dk.68 Berhan Çelme)

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih Adakan, Gökhan Özer, Halil Çocuk, Ağit Altan, Ömer Albayrak (Dk.90+3 Ali Kolbaşı), Mert Ateş, Toykan Hacet (Dk.89 Osman Şah), Gökay Alpçoğay, Muhammet Savaçı, Hasan Akkuyu

Goller: Dk.7: Toykan Hacet, Dk.28:Muhammet Savaşçı, Dk.39: İrfan Boşnak, Dk.57: Cemil Awwad, Dk.64: Hasan Akkuyu

K-PET Birinci Lig’de dün oynanan maçlarda çıkan sonuçlardan sonra güçlü rakibi Akova’yı deplasmanda mağlup eden Hamitköy, 13 puanlı 3 takım arasından sıyrılıp liderliğe yükseldi.

2 takım taraftarının da büyük ilgi gösterdiği maça çok iyi başlayan Hamitköy, 2 farkla öne geçerken, farkı artıracak pozisyonları da yakalamasına rağmen, değerlendiremedi. Akova ise ilk devrenin son bölümünde farkı bire indirdi.

İkinci devreye hızlı başlayan Akova, eşitliği yakalamasına rağmen Hamitköy 3-2 öne geçmeyi başarıp maçı da kazanmasını bildi. Maçın son bölümünde beraberlik için yüklenen Akova karşısında kaleci Emre ve Hamitköy savunması geçit vermeyince maç 2-3 sona erdi. Hamitköy cephesi, hakem Kerem Eran’ın özellikle maçın son bölümdeki kararlarına tepki gösterdi.

Dk.7:Mert Ateş’in pasında ceza sahası dışından topla buluşan Toykan kaleye sert şutunda kaleci müdahale etmesine rağmen top ağlarla buluştu.0-1

Dk.17:Savunma arkasına atılan topta Toykan’ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Dk.28:Ağıt’ın sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafayı vuran Muhammet topu ağlara gönderdi.0-2

Dk.38:Muhammet’in ara pasında sol çaprazdan Gökay vurdu fakat topu dışarı gönderdi. Dk.39:Sağ kanattan gelişen Akova atağında Umut arka direğe ortaladı arka direkde İrfan kafayı vurdu ve top ağlarla buluştu.1-2

Dk.53:Ceza sahasına yapılan ortada karambol yaşandı o kalabalıktan topu yakın mesafede Cemil vurdu fakat kaleci kurtardı.

Dk.57:Savunma arkasına sol çaprazdan sarkan Cemil kaleci ile karşı karşıya vuruşunda topu ağlara gönderdi.2-2

Dk.64:Gökay’ın ara pasında Hasan kaleci ile karşı karşıya kaldı kaleciyi geçerken, topu ağlara gönderdi.2-3

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Hamitköy deplasmanda 3-2’lik skorla 3 puanı alarak liderliğe yükseldi.

(Foto: Soydan SAKALLI)