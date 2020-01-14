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Hamitköy kazanmasını bildi

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Çetinkaya ile Hamitköy arasında oynanan hazırlık maçını kazanan Hamitköy oldu. Çetinkaya, Mustafa Yaşınses'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken Hamitköy, Kone ve Micheal'ın golleriyle maçı 2--1 kazandı

Hamitköy kazanmasını bildi

K-Pet Süper Lig'in iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Hamitköy, dün Çetinkaya Metehan tesislerinde, Hüseyin Eyyüpler'in yönettiği maçta saat 14:30'da karşı karşıya geldiler.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf olan Çetinkaya mücadelede, Mustafa Yaşınses'in penaltıdan kaydettiği golle karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı.

Kadroda denemeye aldığı 3 yeni yabancı futbolcusu ve beyaz kimlik kartı sahibi Mikel'e şans veren Hamitköy, kalesinde gördüğü bu golden sonra toparlanarak rakip kalede ataklarını sıklaştırırken, denemeye aldığı yeni yabancısı Kone ile 1-1 eşitliği buldu.

Eşitliğin ardından rakip kalede ataklarına devam eden Hamitköy, köşe atışından gelen topta bulduğu fırsatı değerlendirmeyi başaran Michael ile 2-1 öne geçerken, devre 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyun sertleşirken, zaman zaman gergin anlar yaşandı. Hamitköy'de Kone dizine aldığı darbeler, Mert ise yüzüne aldığı darbeden dolayı kısa süreli sakatlıklar yaşadılar.

Her iki takım da ataklar yapmasına rağmen gol bulmayı başaramazken, Hamitköy karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Hamitköy forması ile ilk maçlarına çıkan Daniel, Kone ve Camara ortaya koydukları futbolla göz doldurdular.

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