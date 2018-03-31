Hamitköy gençlerinin cezası savunmasız kesildi

Tahkim Kurulu, Hamitköy – Bostancı Bağcıl U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında meydana gelen olaylar neticesinde Hamitköy futbolcuları Mehmet Çiçek, Ali Sezek, Cuma Kılınç, ve Michael Mahmut Çayırcı’ya, yeterli savunma süresi tanınmadan Disiplin Kurulu tarafından ceza verildiği gerekçesiyle konuyu Disiplin Kurulu’na iade etti.