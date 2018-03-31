banner107
Maunacılar zafere kürek çekti
Maunacılar zafere kürek çekti
74 0
22 0
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
Sahaya silahla inen PAOK başkanına rekor ceza
15 0
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
Kutlu Adalı Basın Ödülleri sahiplerini buldu
18 0
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
Ergazi Kavşağı'nda korkutan kaza
219 0
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
Londra dünyanın en büyük finans merkezi
44 0
Terlik yutan piton ameliyat edildi
Terlik yutan piton ameliyat edildi
30 0
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
Cesaretleriyle Dünyayı Değiştiren Kız Çocukları
45 0
banner82
banner147

Hamitköy gençlerinin cezası savunmasız kesildi

banner27

Hamitköy gençlerinin cezası savunmasız kesildi
banner137

Tahkim Kurulu, Hamitköy – Bostancı Bağcıl U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu maçında meydana gelen olaylar neticesinde Hamitköy futbolcuları Mehmet Çiçek, Ali Sezek, Cuma Kılınç, ve Michael Mahmut Çayırcı’ya, yeterli savunma süresi tanınmadan Disiplin Kurulu tarafından ceza verildiği gerekçesiyle konuyu Disiplin Kurulu’na iade etti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.