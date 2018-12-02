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Hamitköy dört dörtlük

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Hamitköy, Mormenekşe karşısında zorlanmadan farklı galip gelirken, ligde ikinci sıraya yükseldi. Muhammet’in hat trick yaptığı maçı kaybeden Mormenekşe düşüşünü sürdürürken, sıralamada gerilemeye devam etti

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Hamitköy dört dörtlük
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Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Özal Çağlayan, Mert Ercan Bulut

Hamitköy: Emre, Salih, Gökhan, Michael, Agit, Ömer, Toykan, Gökay (90+2.Dk Ali Kolbaşı), Muhammet,Hasan Akkuyu (66.Dk İbrahim), Mert (75.Dk Osman)

Mormenekşe: Hamit, Asilkan (72.Dk İsmet), Fetin, Nasuh, Mehmet, Can (Nurettin), Mehmetali, Ali İmam, Fahri, Burak (80.Dk Nazım), Emre Kuvvetlişahin

Goller: 10, 62 ve 90+4.DkDk Muhammet, 31.Dk Toykan (Hamitköy), 79.Dk Ali İmam (Mormenekşe)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'in 11. haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Mormenekşe arasındaki mücadeleden ev sahibi Hamitköy farklı bir skorla galip gelmeyi başararak zirve takibini sürdürdü. Hamitköy'de Muhammet hat-trick yaparken; Hamitköy takımı iki net penaltılarının da verilmediğinden dolayı hakem Mehmet Sezener'e serzenişte bulundu.

10.Dk: Hamitköy atağında Toykan ‘ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Muhammet ‘in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Mormenekşe

26.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağdan ceza sahasına yöneldi ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

31.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası dışından etkili vurdu ve iç direğe çarpan top filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Mormenekşe

36.Dk: Mormenekşe’de kazanılan köşe atışını kullanan Mehmetali’nin ortasında kaleye doğru yönelen topa kaleci Emre  müdahale etti ve top direkten geri geldi.

43.Dk: Mormenekşe‘de kazanılan frikiği kullanan Mehmetali topu ceza sahasına ortaladı. Can bu topa iyi yükselerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarıya gitti.

62.Dk: Hamitköy’de sol çaprazda kazanılan frikiği Agit ceza sahasına ortaladı. Muhammet’in kafa vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 3-0 Mormenekşe

79.Dk: Mormenekşe’de kaleye yaklaşın 18 metre uzaklıktaki noktadan kazanılan frikiği kullanan  Ali İmam’ın vuruşunda top kaleci Emre’nin müdahalesine rağmen filelere gitti. Hamitköy 3-1 Mormenekşe

90+4.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla topla buluşan Ali Kolbaşı pasını boştaki Muhammet’e aktardı. Muhammet’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 4-1 Mormenekşe

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