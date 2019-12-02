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Hamitköy'de sakatlardan kötü haber

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Hamitköy'de sakatlardan kötü haber

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy'de haftalardır sakatları süren kaptan Halil İbrahim Çocuk ve Mehmet Çiçen, henüz iyileşmediler.

Pubis sakatlığı yaşayan Mehmet Çiçen'i, Türkiye'ye gönderecek olan Hamitköy, futbolcuyu gerekmesi durumunda ameliyat ettirecek. Defansın etkili isimlerinden Mehmet Çiçen ilk devrenin kalan haftalarında da forma giyemeyecek.

Kaptan Halil İbrahim Çocuk'un ise kas yırtılması sakatlığı henüz geçmezken, tedavisi aralıksız sürüyor. Kaptanın da ilk devrenin kalan haftalarında forma giymesi zora girdi.

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