Hamis, yuva yolcusu

Futbolumuzun önemli isimlerinden Hamis Çakır, son sezonlardaki başarılı performasını, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Baf Ülkü Yurdu’nda ikinci devresinde ise Merit Alsancak Yeşilova’da da sürdürmüştü.

Türk Ocağı forması altında kendini ülke futboluna tanıtan Hamis Çakır, Şükrü Karakaya başkanlığında ve Hasan Topaloğlu’nun teknik direktörlüğünde yeni bir oluşuma giden Türk Ocağı’nın transfer listesinde de üst sıraya yükseldi. Hamis Çakır’ın transfer konusunun kısa süre içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.